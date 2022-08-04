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Karısını öldürüp bodruma sakladı! Güvenlik kamerası sorunca gerçek ortaya çıktı

Güncelleme: 40 dk önce

#Konya#Çumra#Bayram Süner
Karısını öldürüp bodruma sakladı Güvenlik kamerası sorunca gerçek ortaya çıktı

Konya'da Bayram Süner, tartıştığı eşi Fadim Süner'i tabancayla vurarak öldürüp evinin bodrumuna sakladı. Evinin yakındaki iş yerine gidip, ‘Eşim kayboldu, güvenlik kamerasına bakabilir miyim?” deyince ortaya çıkan olay sonrası gözaltına alınan Bayram Süner, ifadesinde eşini öldürüp cesedini bodruma sürükleyerek indirdiğini, burada da başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi, İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Süner ve 3 çocuk annesi eşi Fadim Süner arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bayram Süner, evdeki tabancasını alıp eşi Fadim'i göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Süner, daha sonra eşinin cesedini ayaklarından sürüyerek evin bodrumuna indirdi.

'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ

Bayram Süner, evden ayrıldıktan sonra traktörüne binerek tarlasına gidip bir süre çalıştı. Süren, ardından evine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek 'Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim?' diye sordu. İş yeri müdürü ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine gelen jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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ÖLDÜRÜP BAŞINA TABANCANIN KABZASIYLA VURMUŞ

Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bayram Süner gözaltına alındı. Bayram Süner, jandarma karakolundaki ifadesinde çıkan tartışmada eşini öldürdüğünü, cesedini sürükleyip aşağıya indirdiğini, burada da öfkesini alamayarak başına tabancanın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Süner, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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#Konya#Çumra#Bayram Süner

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