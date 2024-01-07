‘Karı yorgan edenler’e saygı

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BİRİNCİ Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekâtı'nda donarak şehit olan binlerce askeri temsilen, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, 'Karı yorgan edenler' temasıyla yapılan kardan heykel açıldı. Heykelin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, bölge illerinin valileri, komutanlar, daire müdürleri ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi katıldı.

Protokol, kuraklık nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yıl da bölgeye yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak, 9 heykeltıraş tarafından 7 günde yapılan heykelin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak karanfil bıraktı. Açılış sonrası Bakanlar Göktaş ve Bak, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk Hava Kurumu ekipleri paraşütlü paramotor gösterisi yapıp Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak halkı selamladı.