Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? Hafta içi, hafta sonu MNG, YURTİÇİ, ARAS, PTT, SÜRAT Kargo çalışma saatleri...

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Siparişlerinin hafta sonu gelip gelmeyeceği hususunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, detayları internetten üzerinden sorguluyor. Peki, Yurtiçi, MNG, Aras, PTT kargolar hafta sonu çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, kargoların çalışma saatleri hakkında bilgiler...

KARGOLAR HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

Pazar günü ise kargo dağıtımları ve alımları yapılmamaktadır. Ancak şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

HAFTA İÇİ MNG, YURTİÇİ, ARAS, PTT, SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

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Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre değişebilir. Bunun için size en yakın kargo şubesini arayarak çalışma saati bilgilerini teyit etmenizi tavsiye ederiz.