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Kargolar çalışıyor mu? 10 Mart kargolar açık mı?

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Kargolar çalışıyor mu 10 Mart kargolar açık mı

Kargolar bugün çalışıyor mu sorusu, 10 Mart Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti akabinde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yollarda oluşan olumsuz durum dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından bazı kısıtlamaların getirilmesinin kargoları kapsayıp kapsamadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, o detaylar

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Kargo şirketleri, bugün çalışmalarını sürdürecek. Kargo şirketleri, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle gecikmeler yaşanabileceği ifadelerine yer verdi. Kargo firmanızın son durumu hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki çağrı merkezi numaraları üzerinden bilgi edinebilirsiniz;

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. 

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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