Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fatma Girikin vasiyeti yerine getirilecekFatma Girik'in vasiyeti yerine getirilecek! #Fatma Girik
Türkiyede metaverse arsalarına hücum Risk mi, fırsat mı, balon muTürkiye'de metaverse arsalarına hücum! Risk mi, fırsat mı, balon mu? #Metaverse
Yayıncı kuruluşta gönderme Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattıYayıncı kuruluşta gönderme! Yeni hocayı övdü, gerginliği hatırlattı#Abdullah Avcı
Dikkat 3 gün sürecek... İstanbul Havalimanında uçuşlar durduDikkat! 3 gün sürecek... İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdu#İstanbul
Arnavutköyde çok sayıda zincirleme kaza Yollar kapandı Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza! Yollar kapandı#İstanbul
Memduh gitti, benim için her şey bitti'Memduh gitti, benim için her şey bitti'#Fatma Girik
Pınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay: Yakılmadan önce yaşıyormuşPınar Gültekin cinayetinde kan donduran detay: Yakılmadan önce yaşıyormuş#Pınar Gültekin
Deprem konutlarının yüzde 90ı tamamlandı “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”Deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı! “Evler 5 yıldızlı otel gibi...”#Elazığ
Bu sözleri olay yarattı Okula bomba koydumBu sözleri olay yarattı! 'Okula bomba koydum' #Aşı Karşıtlığı
Omicron nasıl bulaşıyor Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANITOmicron nasıl bulaşıyor? Araştırmada öne çıkan 20 dakika detayı... | 4 SORU 4 YANIT#Koronavirüs
Gözyaşlarına boğuldu Büyük bir parçam gittiGözyaşlarına boğuldu! 'Büyük bir parçam gitti'#Fatma Girik
Acun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdiAcun Ilıcalı son noktaya getirdi, Fenerbahçe devreye girdi!#Fenerbahçe
Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...Oyuncu Bülent Şakrak’ın acı günü...#Bülent Şakrak
Kripto paralarda kan kaybı sürüyor En büyük tehlike...Kripto paralarda kan kaybı sürüyor! En büyük tehlike...#Kripto Para Piyasası
Seray Severden hamilelik pozu: 5 ayı tamamladıkSeray Sever'den hamilelik pozu: 5 ayı tamamladık#Seray Sever
HABERLERGündem Haberleri

Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

#Kargolar#Kargolar Açık Mı#Kargolar Çalışıyor Mu
Kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu

Kargolar bugün çalışıyor mu sorusu, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti akabinde pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yollarda oluşan olumsuz durum dolayısıyla İstanbul Valiliği tarafından kuryelere yasak getirilme durumunun kargoları kapsayıp kapsamadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kargolar bugün çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Kargo şirketleri, bugün çalışmalarını sürdürecek. Yurtiçi Kargo, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada "Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışına rağmen her zaman olduğu gibi işimizin başındayız!" ifadelerine yer verdi. Kargo firmanızın son durumu hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki çağrı merkezi numaraları üzerinden bilgi edinebilirsiniz;

Yurtiçi Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 99 99 numaralı çağrı merkezi ile irtibata geçebilirsiniz.

Aras Kargo: Detaylı bilgi almak için 444 25 52 Çağrı Merkezi'ni arayabilirsiniz. 

MNG Kargo: 444 06 06 – 0850 222 06 06 Çağrı Merkezlerini arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Sürat Kargo: (0212) 410 30 30 numarasını arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Haberin Devamı

İnter Global Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 392 telefon numaralı İnter Global Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

TNT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:00 – 19:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:00 – 18:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 0 868 telefon numaralı TNT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

DHL Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 09:00 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 – 12:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 40 telefon numaralı DHL Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kargolar#Kargolar Açık Mı#Kargolar Çalışıyor Mu

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın

BAKMADAN GEÇME!

New York Timestan flaş iddia İşte Bidenın Doğu Avrupa planı

New York Times'tan flaş iddia! İşte Biden'ın Doğu Avrupa planı

#ABD
‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

‘Ayşe teyze’nin hikâyesi... Özel şoförlü hayattan pazarcılığa

#Ayşe Dede
Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın