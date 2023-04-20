Kardeşlik sofrası... Üç dinin mensupları bu yıl oruçta buluştular

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Ramazan, paskalya ve pesah bayramlarının 36 yılda bir denk geldiği ve üç semavi dinin mensuplarının ortak günlerde oruç tuttuğu bu özel ayda gerçekleştirilen buluşmaya siyasi isimler, dini cemaat liderleri, konsoloslar, STK ve medya temsilcileri katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliği yaptığı iftara TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Süryani Kadim Ruhani Lideri Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Massimilyano Palinuro, Keldani Katolik Kilisesi Patrik Vekili Francois Yakan, Ermeni Katolik Ruhani Reisi Prof. Levon Zekiyan ve Korepiskopos Monsenyör Orhan Çanlı’nın da aralarında olduğu dini temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı. ‘Hatay Medeniyet Korosu’, 3 dilde ilahiler seslendirdi.





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İftar programı öncesinde bir araya gelen dini cemaat liderleri, konsoloslar ve beraberlerindeki heyet, hasar gören Antakya Musevi Havrası, Habib-i Neccar Cami, St. Pierre Kilisesi, Aziz Pavlus Ortodoks Kilisesi, Antakya Katolik Kilisesi, Antakya Protestan Kilisesi ve Ulu Camisi’ni ziyaret etti. Heyet daha sonra konteyner ve çadır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etti ve ardından iftar programına geçti.

BÜYÜK MEDENİYETİMİZİN TEZAHÜRÜ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programdaki konuşmasında, bu yıl Ramazan ayını depremler nedeniyle buruk geçirdiklerini belirterek “Hatay’da cami, kilise, sinagogun yan yana ve beraber görüntüsü, dünyada çok çok az yerde mevcuttur.” dedi. Şentop “Bu, bizim büyük medeniyetimizin insana, hayata, dine bakışıyla alakalı müstesna tutumunun bir tezahürüdür. İşte bu tezahür, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasası ve kanunlarıyla da bir zemin olarak çerçevelenmiş ve onun içeriğinde farklı din, kültür, inanç mensubu herkes özgür bir şekilde, bir arada, kardeşçe ve barış içerisinde yaşayabilmektedir.” diye konuştu.





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MABETLERİMİZİ YIKTI AMA BERABERLİĞİMİZİ YIKMADI

İftara evsahipliği yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, da yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Evet bir acıyı da paylaşıyoruz, sofrayı da. Bu her şeyden önce de bir birlik beraberlik sofrası. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Hem ortak bir oruç tutma, ortak bir bayramı aynı günlerde yaşıyoruz. Deprem evlerimizi, mabetlerimizi yıktı ama birlik ve beraberliğimizi yıkmadı, onun için buradayız.”

TÜRK HALKI İÇİN YENİDEN DOĞUŞUN İŞARETİ OLSUN









İftara katılan dini liderler iftar sonrası yaptıkları konuşmalarda şu mesajları verdi:

* Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Sevgi, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma neredeyse Tanrı oradadır. Yeter ki birlik olalım. Acıları, kederleri paylaşarak, elimizi taşın altına hep beraber koyalım. ”

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* İstanbul Latin Katolik Kilisesi Episkoposu Massimilyano Palinuro: “Asil Türk halkı için yeniden bir doğuşun bir işareti olsun. Tüm Türkiye’de depremde yıkılan şehirler, Türk halkının imanıyla yeniden ayağa kalksın. Yaşasın Antakya, yaşasın Türkiye.”

* Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: “Deprem yıktı, şimdi yapmanın zamanı. İmanla ve ruhla Antakya yeniden ayağa kalkacak. Antakya’nın bereketi coğrafyasından, sapasağlam binalar fışkıracak. Beyoğlu’nda yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Antakya’da da aynı şekilde, aslında biz küçültülmüş insanlığız. Barış içinde yaşamayı becermiş. Depremin bu kadar umutsuzluğu içinde, biz Adem ve Havva’nın çocukları, hangi din ve milletten olursak olalım, tek kanız, aynı insanız. Birimizin felaketi hepimizin felaketidir. Tanrı bizi sevinçte tekrar bir araya getirsin.”