Kardeşlerden acı haber: 1 gün arayla kalp krizinden öldüler

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Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Şaban Aydın, 2 Kasım'da mesai yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Aydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde perşembe günü defnedildi. Şaban Aydın'ın ağabeyi, emekli baş gardiyan Birol Aydın ise kardeşinin cenazesinden 1 gün sonra evde rahatsızlandı.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Aydın'ın da kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Birol Aydın, bugün öğle vakti Meliha Hatun Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kardeşinin yanında toprağa verildi.