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Kardeşinin katilini sokak ortasında öldürdü! Cinayet anı kamerada

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#Bursa#Nilüfer#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 10:22

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde intikam cinayeti işlendi... Kardeşini bıçaklayarak ölümüne neden olan şahsı silahla öldüren zanlı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nin operasyonuyla adım adım takip edilerek yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle galerici Uğur Ermiş’in ölümüne neden olan ve girdiği cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen emlakçı Engin Altın (41), öldürdüğü kişinin abisi Oğuz Ermiş tarafından vuruldu.

Kardeşinin katilini sokak ortasında öldürdü Cinayet anı kamerada

O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kardeşinin katilini sokak ortasında öldürdü Cinayet anı kamerada


Cİnayet Büro Amirliği ekipleri önce katil zanlısının kimliğini tespit etti. Daha sonra da adım adım takip ederek bir gün içerisinde zanlıyı kaçmak üzereyken yakaladı.

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Kardeşinin katilini sokak ortasında öldürdü Cinayet anı kamerada

Gözaltına alınan Ermiş; Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Engin Altın da yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kardeşinin katilini sokak ortasında öldürdü Cinayet anı kamerada

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#Bursa#Nilüfer#Cinayet

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