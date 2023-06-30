Kardeşini bıçaklayıp intihar etti

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Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Şehit Polis Ali Yıldırım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan D. (29) arkadaşının evinde tabancayla kendini kafasından vurarak intihar etti. Kendini vuran genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan Gökhan D.'nin kendini vurmadan 3 gün önce geceleyin Zafer Mahallesi'nde kardeşi Okan D.'yi (25) ailevi sorunlar yüzünden 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralandığı ve bu olayla ilgili Polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.