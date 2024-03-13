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Kardeşi İYİ Partili eski vekili bıçakladı

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#İYİ Parti#Ahmet Çelik#Kemal Çelik
Kardeşi İYİ Partili eski vekili bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 07:00

İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi Kemal Çelik tarafından bıçaklanarak yaralandı.

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Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi de olan Ahmet Çelik (67), dün Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ofisinde kardeşi Kemal Çelik (64) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Çelik, ağabeyini göğsünden ve elinden bıçaklayıp, kaçtı. Ahmet Çelik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan Kemal Çelik ise olayda kullandığı bıçakla birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AKŞENER’DEN MESAJ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımı yaparak, “27. Dönem İstanbul Milletvekilimiz Ahmet Çelik’in uğramış olduğu saldırı sonucunda yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. En yakın zamanda güzel haberlerini bekliyoruz” dedi.

 

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#İYİ Parti#Ahmet Çelik#Kemal Çelik

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