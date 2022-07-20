Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu#KORONA#DAVA
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Ankara’da Yılmaz Balıkçıoğlu, 88 yaşındaki babasına COVID-19 hastalığını bulaştırdığını iddia ettiği ağabeyinden şikâyetçi oldu ve hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan soruşturma başlatılmasını istedi. Savcılık da şikâyet edilen ağabeyin ifadesinin alınması için talimat yazdı.

Haberin Devamı

Ankara’da Ömer Balıkçıoğlu (66) 21 Ocak tarihinde solunum enfeksiyonu semptomları göstermesine rağmen, herhangi bir önlem almadan, 88 yaşındaki babası Ahmet Balıkçıoğlu ile birlikte yaşadığı evde kalmaya devam etti. Ahmet Balıkçıoğlu’nun kızı Nebahat Ç., diğer kardeşi Yılmaz Balıkçıoğlu’nu (51) 27 Ocak günü arayarak babasının durumunun iyi olmadığını, ağabeyleri Ömer Balıkçıoğlu’nun da rahatsızlığının ağırlaştığını ve ayrıca kendisinin de semptom göstermeye başladığını söyleyerek yardım istedi. Yılmaz Balıkçıoğlu, 28 Ocak’ta babası ve iki kardeşinin birlikte yaşadığı eve gitti. Hastaneyi arayarak, sağlık görevlilerini çağırdı.

3’Ü DE POZİTİF ÇIKTI

Yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri baba Balıkçıoğlu’nun hastaneye kaldırılmasına karar verdi. Yapılan testler sonucu baba ve kızın COVID-19 hastalığına yakalandığı kesinleşti. Ömer Balıkçıoğlu’nun da aynı hastalığa yakalandığı 31 Ocak günü netlik kazandı ve hastaneye kaldırıldı. Yılmaz Balıkçıoğlu hem babası ve kız kardeşinin hem de ağabeyinin hastanede refakatçisi olarak kaldı. Baba Ahmet Balıkçıoğlu, 12 Nisan günü COVID-19 nedeniyle hastanede hayatını kaybederken, diğer hastalar Ömer Balıkçıoğlu ve kız kardeş Nebahat Ç. tedavilerinin ardından evlerine döndü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Balkondan niye girdin Savcıdan üç kritik soruBalkondan niye girdin? Savcıdan üç kritik soruHaberi görüntüle

AĞABEYİN İFADESİ ALINACAK

Ölüm olayının ardından Yılmaz Balıkçıoğlu, hastalığı babasına bulaştıran kişinin ağabeyi Ömer Balıkçıoğlu olduğunu savunarak avukatı Batuhan Yılmaz aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 6 Haziran tarihli şikâyet dilekçesinde, Ömer Balıkçıoğlu’nun, ‘bilinçli taksir suretiyle ölüme sebebiyet vermek, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şikâyet dilekçesinde, “Ömer Balıkçıoğlu’nun eyleminin bilinçli taksir suretiyle 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu’nun ölümüne sebep olduğu açıktır” iddiasına yer verilerek, şu değerlendirme yapıldı: “Şikâyet edilenin COVID-19 semptomlarını gösterdiği bir dönemde babasının yanında kalmaya devam etmesi, önlem almaması suçun tek faili olduğunu ispatlamaktadır. COVID-19 semptomları gösteren şüphelinin gerekli tedbir alma ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek 88 yaşındaki baba Ahmet Balıkçıoğlu ile ikametine devam etmesi ve sonucunda ölümüne sebebiyet vermesi nedeniyle şüpheli hakkındaki nitelikli taksirle öldürme suçundan soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamıDünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamıHaberi Görüntüle

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcılık şüpheli Ömer Balıkçıoğlu’nun ifadesinin alınmasını kararlaştırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Balıkçıoğlu#KORONA#DAVA

BAKMADAN GEÇME!

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh

BAKMADAN GEÇME!

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh