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Kardeş katiline ağırlaştırılmış müebbet

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#ERZURUM#Palandöken#Mustafa Ağdaş
Kardeş katiline ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 07:00

ERZURUM Palandöken’de Mustafa Ağdaş (23), birlikte yaşadığı kadından kıskandığı kardeşi Yahya Ağdaş ile annesi Esragül Acıçimen’i 18 Şubat 2002’de evde tüfekle yaraladı.

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Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Ağdaş, ardından kardeşine bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yahya Ağdaş hayatını kaybetti, annesi Acıçimen ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

‘NASIL OLDU BİLMİYORUM’

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, üzerine atılı suçları kabul etmeyen tutuklu sanık Mustafa Ağdaş, olayın kazara yaşandığını iddia etti. Ağdaş, “Bıçak 4 kere kardeşimin vücuduna nasıl girdi bilmiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ağdaş’a ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, annesi Esragül Acıçimen’i yaraladığı gerekçesiyle de ‘kasten yaralama’ suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Heyet ayrıca geçmişi ve duruşmadaki olumsuz halleri nedeniyle sanık hakkında indirimi uygulamadı.

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#ERZURUM#Palandöken#Mustafa Ağdaş

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