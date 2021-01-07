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İHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:25 | Son Güncelleme:

Kardak'ta gerginlik: 2 Yunan unsuru karasularından çıkartıldı, sürtme yaşandı

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Kardak'ta gerginlik: 2 Yunan unsuru karasularından çıkartıldı, sürtme yaşandı
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Kardak Kayalıkları bölgesinde Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşandığı açıklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır" denildi.

Türk Sahil Güvenlik botları, karasuyu ihlali yapan 2 Yunan Sahil Güvenlik botunu önleme manevraları ile Türk karasularından çıkarttı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, “Uluslararası hukuku ihlalde sınır tanımayan, düzensiz göçmenleri sürekli Türk karasularına geri iten Yunan unsurları, bu kez de ihlal ettiği karasularımızdan sürülerek çıkartıldı” ifadesine yer verildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:


“06 Ocak 2021 tarihinde saat 10.03’te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır. Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik botu ile Yunan Sahil Güvenlik botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır.”

 

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