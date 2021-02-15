Karda aç kalan domuzlar ilçeye indi

Tavşanlı’da etkili olan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise şehre indi. Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çevresinde yiyecek arayan domuzların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre şehirde gezinen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular.