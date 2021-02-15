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Gündem
Tuna İŞLEYEN/TAVŞANL(Kütahya),(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Karda aç kalan domuzlar ilçeye indi

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Karda aç kalan domuzlar ilçeye indi
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde yağan kardan dolayı aç kalan domuzlar, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Tavşanlı’da etkili olan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise şehre indi. Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çevresinde yiyecek arayan domuzların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre şehirde gezinen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular.

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