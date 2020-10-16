Karayolları personel alımı 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? KGM KPSS 2020/13 sonuçları için geri sayım başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesine yapılacak olan 170 personel alımı için sonuçlar, ÖSYM'nn resmi internet sitesi üzerinden beklenmeye başlandı. Peki, KGM KPSS 2020/13 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Karayolları personel alımı hakkında detaylı bilgiler

KGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınan KGM personel alımı tercih işlemlerinin ardından ÖSYM, değerlendirme işlemlerine başladı. Sonuçların 27 Ekim 2020 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İNCELEME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.