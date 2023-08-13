Karayalçın: Beyaz atlı prensi beklemeyin

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CHP’deki adaylık sürecinde adı “ağabey” modeliyle gündeme gelen eski genel başkanlardan Murat Karayalçın, kurultay süreciyle ilgili örgüte gönderdiği mektupta özetle şöyle dedi:

“Örgütün kapasitesinin altında tutulması siyasi tembelliğe yol açtı. Siyasi olarak tembelleşmemizin ilk örneği bir kurtarıcı beklentisidir. Çok iyi konuşan, çok yoğun çalışan, yumruğunu sık sık masaya vuran birisi gelecek ve bizi iktidara taşıyacak. Buna beyaz atlı prens- prenses beklentisi diyorum. Oysa böyle bir şey yok. Bizi iktidara taşıyacak olan güç, prensler- prensesler değil örgütümüzdür.

SAĞDAN SİYASETÇİ ALMAK

Bir başka tembellik örneği de ‘Sağdan oy alamıyoruz, bari siyasetçi alalım, onlar da sağ seçmeni getirir’ anlayışıdır. Tabii ki partimize sağdan siyasetçi de seçmen de gelecektir, gelmelidir. Partimiz böyle büyüyecektir. Ayrıca bu arkadaşlarımız partimize girdikleri andan itibaren de partimizin herhangi bir üyesi kadar CHP’li olacaklardır. O nedenle benim eleştirim bu katılımlara asla değil, bu anlayışla yapılan transferlerdir.

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KPSS YÖNTEMİ ÖRGÜT PUANI

CHP üyeleri illerinde 4 alanda değerlendirmeye tutulup puan toplayacaklar. Eğitim 40, parti görevleri 30, aidat 20, kıdem 10 puan. Önerim biraz KPSS sistemini andırıyor. Parti içi seçimlerde, o arada ön seçimde de oy kullanabilmek için, yani seçme hakkını kullanabilmek için, belli sayıda puanın toplanması; en yüksekten başlayarak sırasıyla milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi adayı olabilmek için de o sayıdan daha yüksek sayıda puanın toplaması gerekecektir.”

YAPAY ZEKA ÖNERİSİ

- Karayalçın mektubunda “Sol bir parti kimliğimizle yapay zekâ konusunu önemle ele almamız gerekir” dedi: “Bunu salt bir teknolojik ilerleme konusu olarak söylemiyorum. Bana göre bu konuda temel sorun, olağanüstü hızla yaygınlaşacağı anlaşılan yapay zekâ kullanımında, alışılmış anlamda emek girdisi olmadan yaratılacak değerin nasıl paylaşılacağı, uğruna siyaset yaptığımız toplum kesimlerinin bu değerden nasıl pay alacaklarıdır. Aslında bu konudaki çalışmayı Partimizin, program çalışmaları aşamasına geçmeden de başlamasında yarar olacaktır.”