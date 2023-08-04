Karayalçın: Ben geçici başkan olurum... CHP’de değişime ‘abi’ formülü

Haberin Devamı

KURULTAYA hazırlanan CHP’de liderlik yarışı alevleniyor. SHP’nin eski Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın, “Taraflar kabul ederse geçici genel başkanlığa evet derim” çıkışıyla, “Genel Merkezciler” ve “Değişimciler”den sonra ‘Ağabey formülü’ de yarışa dahil oldu.

İMAMOĞLU İBB’YE ADAY OLMALI

Karayalçın, TV100 yayınında, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Bunu bir kader kilitlenmesi olarak nitelendiriyorum. Önceki gün de Ekrem Bey’e, ‘Ben sizin ağabeyinizim, kusura bakma benim düşüncem İBB Başkan adayı olmanız, gönül koyma’ dedim. Kemal Bey’in de kader kilitlenmesi içinde olduğu kanısındayım; Ekrem Bey’in aday gösterilmesi konusunda. Parti genel merkezimiz Ekrem Bey’i aday göstermek zorunda, Ekrem Bey de aday olmak zorunda. Dediklerimi tebessümle karşıladı. Bu görüşümde ısrarlıyım. Hiçbir seçim garanti değil, hazırlık yapmak gerekiyor.

Haberin Devamı

BÖLÜNME RİSKİ GÖRÜYORUM

‘Ağabey’ formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. CHP’de bölünme riski görüyorum. Daha doğrusu duyuyorum. O da beni rahatsız ediyor. ‘Yeniden SHP açılsın, keşke kapanmasaydı’ diyenler var. CHP’nin durumuyla ilgili çok olumsuz yorumlar yapanlar da var. Bu süreçte tüm partililere, partimizin içinde bulunduğu süreçle ilgili tartışmalara katılın diyorum. Bu tartışmalarda parti bütünlüğünü korumalıyız. Başta Genel Başkan olmak üzere birbirimizin saygınlığını gözetmeliyiz.”

İMAMOĞLU’NUN MANİFESTOSU

- Bu hafta sonu başlayacak ilçe kurultaylarıyla sahada kıyasıya delege savaşına tutuşan CHP’de, taraflar bir yandan da İmamoğlu’nun bugünlerde açıklayacağı değişim manifestosuyla ilan edeceği yol haritasına kilitlendi. İmamoğlu’nun genel başkanlığa mı yoksa mevcut pozisyonuna mı aday olacağı kararına göre CHP’de kartların yeniden karılacağı belirtiliyor. Genel Merkez cephesinde, İmamoğlu’nun kritik İstanbul Belediye Başkanlığı öncesinde genel başkanlık yarışına girmeyip, adaylığını ilan eden Grup Başkanı Özgür Özel’i işaret edebileceği beklentisi öne çıkarken, Özel’in de hazırlık yaptığı kulislerde konuşuluyor. Yine kulislerde, İmamoğlu ile birlikte hareket eden eski Grup Başkanvekili Engin Altay’ın adı da dillendiriliyor.