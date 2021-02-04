MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
GeriGündem Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramiz Kaan OKTAR - Onur GÜDEN - DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 01:26 | Son Güncelleme:

Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karasu'dan Köstence'ye ilk RO-RO seferi yola çıktı
Abone Olgoogle-news

Sakarya'nın Karasu ilçesinden Romanya'nın Köstence Limanı'na gerçekleştirilecek olan ilk RO-RO seferi; saat 00.45'te gerçekleşti. İki ülke arasında gerçekleşen ilk seferde RO-RO gemisine 16 dorse ve 28 TIR yüklendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Köstence Limanı'na gerçekleştirilen ilk RO-RO seferi, 16 dorse ve 28 TIR'ın gümrük ve yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 Şubat 00.45te gerçekleştirildi.

Karasu'dan Köstence'ye doğru yola çıkan ve araçların yanı sıra 12 yolcu da alan RO-RO gemisinin yaklaşık 14 saatlik yolculuk sonrasında Köstence Limanı'na varması bekleniyor. Yeni bir rota olarak değerlendirilen Karasu-Köstence arasındaki bu ilk sefere talebin oldukça fazla olduğunu belirten yetkililer, sefer sayılarının en kısa sürede artırılacağını belirtti.

TIR'ları ile gemiye binemeyen sürücüler ise kendileri için hazır bekleyen araçla karayolu üzerinden Romanyaya doğru yola çıkarken geminin saat 14.30 sularında Romanya'da olması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle