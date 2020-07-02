Karar iptal

Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ile Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği’nin yeni statülerin iptali için 2018’de açtığı davada yeni koruma statülerini 5 Haziran 2020’de oybirliğiyle iptal etti. İkinci bilirkişi heyeti raporu da dikkate alınarak verilen ve geçtiğimiz günlerde taraflara iletilen mahkeme kararında özetle şu tespitler dikkat çekti:

“Kaş, Yeşilköy, Fırnaz Koyu ve Çevresi Doğal Sit alanının tek bir araştırma konusu yapılması sonucunda hazırlanan Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporunda yer verilen tespit ve değerlendirmeler esas alınmak suretiyle, doğal sit alanlarının sınırlarının ve sit sınıflandırmasının değiştirilerek daha önce 1. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan alanın kesin korunacak hassas alan, nitelikli koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmesi yönünde alınan dava konusu kararda; yönetmelikte öngörülen usul işletilmeksizin ihale usulü ile bir şirkete hazırlattırılan ve teknik olarak yetersiz olduğu kanaatine varılan rapor dikkate alınmak suretiyle alınmış olması, mezkur yönetmelik ile özellikleri ayrıntılı olarak belirlenen doğal sit alanları kategorileri dikkate alındığında dava konusu işlem ile farklı kategorilere ayrılan alanların ayrı statü verilmesini gerektirir farklılıklarının bilimsel gerekçelerle ortaya konulamamış olması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.”

KARAR EMSAL OLACAK

Dava avukatlarından Tuncay Koç, bu kararda doğal, tarihi, arkeolojik sit alanlarının koruma statülerinin değiştirilemeyeceğinin hükme bağlandığını söyledi. Koç, “Verilen karar emsal niteliğinde” dedi.