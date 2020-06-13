Karantinası biten mahalle polis tarafından kurdele kesilerek açıldı

Karantina bölgesindeki apartmanda yaşayan vatandaşlar, karantinayı polislerle birlikte kurdele keserek sonlandırdı. İlginç ama bir o kadar da unutulmaz bir an yaşayan apartman sakinleri karantinanın son gününde polislere, 'siz kapattınız, siz açın' diyerek kurdele kestirdiler.

Antalya'nın Serik ilçesinde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede başlatılan 21 günlük karantina uygulaması sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin kaldığı 15 sokakta uygulanan karantina süresinin sona ermesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Korona virüs testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez mahallesinde, 22 Mayıs itibariyle 15 sokakta, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması 11 Haziran Perşembe günü saat 00.00 itibariyle sona erdi. Antalya ve ilçelerinden çok sayıda polisin de görev aldığı karantina bölgesinde vefa sosyal destek grupları ile belediye ekipleri vatandaşların isteklerin yerine getirdi. Vatandaşlar, 21 günlük karantina sürecinin, demir bariyerlerin kaldırılmasıyla sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.



"Onlar kapattı onlar açsın istedik"

Apartman sakinlerinden Emrah Yıldırım, yaklaşık 4 senedir mahallede oturduğunu belirterek, "Yaklaşık 12 yıldır turizmde çalışıyorum. Konya'dan buraya yerleştim. Normalde babam buradaydı benim. Babam 'beni Konya'ya bırak' dedi. Bıraktım geldim ondan sonra bizi karantinaya aldılar. Karantina bir nevi ilk başlarda çok sıkıcı geldi. Ondan sonra eve alışmaya başladık. Gerçekten çok güzel zaman geçirdik. Devletimiz zaten bunu bir nevi bizim için yapıyor. Gayet güzel geçti. Sonra dün son saatlerimizde komşularla birlikte toplandık buraya. Sağolsun polis arkadaşlarımızı çağırdık. Onlarla bir açılış yaptık ve karantinayı sonlandırmış olduk. Şu anda hepimiz çok mutluyuz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşamayız. Ülkem adına geçmiş olsun diyorum. Polisler 24 saat ileride durdukları için sürekli gördüğümüz ve gözetlediğimiz için onların kesmesini istedik. Onlar kapattı onlar açsın dedik. Bir nevi öyle bir şey yaptık çok da güzel oldu şeklinde konuştu.