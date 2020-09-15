Karantinadayken evinin kapısına uyarı yazısı astı

Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü Karabeyler Mahallesi'nde oturan Fazlı Yıldırım (70) ile eşi ve annesi, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Yıldırım ailesi sağlık durumları iyi olduğu için tedavilerine evlerinde devam edilmesine karar verildi. Aile, hastalığı hafif şekilde atlatarak iyileşti. Fazlı Yıldırım, karantina süresince evlerinin bahçe kapısına 'Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak' yazısı astı.

​Fazlı Yıldırım, hastalık sürecinde böyle bir sorumluluk hissettiği için bahçe kapısına yazı astığını ifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin. Sürekli git gel yaşadık. Zor bir durum. Biz ayakta atlattık ama yaşlı annem var sıkıntı çekti. Kapıya uyarı amacıyla bir yazı yazdık. Bazı insanlar koronavirüslü olduğunu saklıyor. Buna gerek yok. Bana bulaştıysa diğer vatandaşa da bulaşabilir. Bunun için tedbir amaçlı böyle bir şey yazdım. Kendimi sorumlu hissettim. Başkasına bulaşmasın. Niye kul hakkına gireyim. Gelen vatandaş, kapıdan dönsün. Habersiz olduğu için içeriye girebilir. Biz de vebale girmiş oluruz. Böyle bir şey düşündük. Sağ olsunlar çok iyi ilgilendiler bizimle. İl Sağlık Müdürümüz de çok ilgilendi. Şimdi atlattık. Şu anda karantinadan çıktık. Aradım sordum, sorun yok dediler. Hafif bir öksürük var başka bir şey yok" dedi.