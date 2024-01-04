‘Karanlık Nuri’ye çifte tutuklama  

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Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Mayıs’ta aralarında Bozkır dahil tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti. Bir hafta sonra Bozkır’a, yargılandığı, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “soğan TIR’ları” olarak bilinen davada 21 yıl hapis çıkmıştı. Ancak Bozkır bu arada kayıplara karışmıştı. Bozkır önceki gece yakalandı. Savunmasında Ukrayna’dan iade edilirken, Türkiye’nin kendisine sadece Hablemitoğlu dosyasında yargılanacağı konusunda güvence verdiğini ileri süren Bozkır, tutuklandı.

