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‘Karanlık Nuri’ 2. kez yakalandı

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#Necip Hablemitoğlu#Suikast#Nuri Gökhan Bozkır
‘Karanlık Nuri’ 2. kez yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 07:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, önce tutuklandı. Yargılama sürerken, mahkeme 19 Mayıs tarihinde Bozkır’ın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Savcılığın “Kaçma şüphesi var” itirazları reddedilirken, Bozkır kayıplara karıştı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Bozkır’ın izine ulaştı. Bozkır’ın saklandığı adrese dün saat 21.00 sıralarında baskın yapıldı. Gözaltına alınan Bozkır, emniyette götürüldü.

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#Necip Hablemitoğlu#Suikast#Nuri Gökhan Bozkır

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