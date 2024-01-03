‘Karanlık Nuri’ 2. kez yakalandı

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, önce tutuklandı. Yargılama sürerken, mahkeme 19 Mayıs tarihinde Bozkır’ın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Savcılığın “Kaçma şüphesi var” itirazları reddedilirken, Bozkır kayıplara karıştı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, Bozkır’ın izine ulaştı. Bozkır’ın saklandığı adrese dün saat 21.00 sıralarında baskın yapıldı. Gözaltına alınan Bozkır, emniyette götürüldü.