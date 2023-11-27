Karanlık Kanyon’da 7 km

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ANKARALI gazetecilerin kurduğu doğa sporları topluluğu Medyatrek, hafta sonunda Karanlık Kanyon turu düzenledi ve bölgede eğitim gören öğrencilere Kızılay’ın yardım malzemelerini ulaştırdı. Ankara’dan cuma akşamı Doğu Ekspresi ile yola çıkan Medyatrek Grubu, cumartesi sabahı Kemaliye’ye ulaştı. Dünyanın ikinci büyük kanyonu olarak bilinen 7 kilometrelik Karanlık Kanyonu yürüyerek geçen gazeteciler, kanyonda sportif amaçlı ilk yürüyüşü de gerçekleştirmiş oldu. Karanlık Kanyon turunun ardından Fırat Nehrinde tekne turuna katılan gazeteciler, daha sonra Kızılay’ın temin ettiği mont ve bottan oluşan yardım malzemelerini İbrahim Gürdamar İlkokulu öğrencilerine teslim etti.

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KANYON TURİZMİN GÖZDESİ

Hafta sonu tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerle dolan Karanlık Kanyon’da, zipline, tekne turu ile adrenalin dolu anlar yaşanıyor. Kanyon gezisi sonrasında Şırzı Köprüsü yakınlarında nehir üzerine kurulan zipline hattı ise adrenalin tutkunlarının tercihi oluyor. 20 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 200 metre uzunluğunda, iki ayrı hat üzerine kurulan zipline turistlerin ilgisi yoğun. Kanyonun yamacında, 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol da keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Her iki tarafı yer yer 800 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan 10 kilometre uzunluğa sahip kanyon, benzeri ABD’de Grand Kanyon’da ve Avrupa’da Alpler’de görülebilecek dünyanın ender doğal güzellikleri arasında sayılıyor. Kanyonun yamacındaki 138 yılda tamamlanan taş yolu görmek için yaz aylarında özellikle yabancı motorcu ve karavancılar gelirken, “Yabancı sporcular genelde Avustralya, Kanada ve ABD’den geliyor. Kanyondaki yamaçlara gerilen yaklaşık 550 metre yüksekliğinde çelik halat asılı bulunan sandalyeden ‘Buse Jamp’ atlayışı gerçekleştiriyorlar” bilgisi verildi.

UNUTULMAZ MACERA

Kanyonun yamacında, 38 tünele sahip 7 kilometrelik taş yol da keskin virajları ve uçurumlarıyla macera tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

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DOĞA HARİKASI

Her iki tarafı yer yer 800 metrelik sarp kayalık yamaçlardan oluşan 10 kilometre uzunluğa sahip kanyon dünyanın ender doğal güzellikleri arasında sayılıyor.