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Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Ankara#İYİ PARTİ
Karamollaoğlundan Akşenere ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 17:50

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Karamollaoğlu, 2 Mart'ta SP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek, 6'lı masa liderlerinin 13'üncü toplantısından önce Meral Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu kapıda İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır karşıladı. İki liderin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Karamollaoğlu ve Akşener, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Akşener, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

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#TBMM#Ankara#İYİ PARTİ

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