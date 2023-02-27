Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Karamollaoğlu, 2 Mart'ta SP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek, 6'lı masa liderlerinin 13'üncü toplantısından önce Meral Akşener'i ziyaret etti. Karamollaoğlu'nu kapıda İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır karşıladı. İki liderin görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Karamollaoğlu ve Akşener, 6'lı masanın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonunda Akşener, Karamollaoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.