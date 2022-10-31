Karamollaoğlu yeniden seçildi

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Karamollaoğlu konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “İnsanlar konuşmaktan, tweet atmaktan korkar hale geldiler. Yasaklarla mücadele edeceğini söyleyenler yasakçı zihniyetin baş aktörü oldular. Ahlaki değerlerimiz ayaklar altına alınmış. Evlilik yaşı 30’u aşmış, gençler mali imkansızlıklar nedeniyle evlenemiyor, boşanma oranları artıyor. Her gün bir başka kadın cinayeti işleniyor. Şiddet, cinayet, intiharlar almış başını gitmiş, ne konuşuyorsunuz siz ya. Temel hak ve özgürlükler ne zamandan beridir ve hangi mantıkla referandum konusu yapılıyor?

‘SÖZDE LAİKÇİ, İSLAMCI’

Bizler laiklikten değil, sözde laikçilerden, sözde İslamcılardan, muhafazakârlığın kendisinden değil, muhafazakârlık adı altında değerlerimizi istismar edenlerden çok çektik. Artık bu defterler bir daha açılmamak üzere kapanmalı. Laiklik de herkesin dini, siyasi ve sosyal görüşlerini rahatlıkla ifa edebilmesinin teminatı olarak anlaşılmalı. Devletin vazifesi kimlik dayatmak değildir.”

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TEK LİSTEYLE

SP Lideri Karamollaoğlu, tek listeyle kongrede yeniden genel başkan seçildi. Eski GİK üyelerini büyük ölçüde koruyan Karamollaoğlu, altılı masaya yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Başkanlık Divanı üyesi İlyas Tongüç’e ise listesinde yer vermedi.

SOSYALİST ŞAİRDEN AŞK DİZELERİ

TEMEL Karamollaoğlu coşkulu kalabalığa hitap ettiği konuşmasına, “aşkın ve başkaldırının” şairi olarak tanınan Adnan Yücel’in, “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” şiirinden okuduğu, “Bin kez budadılar körpe dallarımızı/bin kez kırdılar/yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz/bin kez korkuya boğdular zamanı/bin kez ölümlediler/yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz/bitmedi daha sürüyor o kavga/ ve sürecek/yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” dizeleriyle başladı.