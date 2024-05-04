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Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

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#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#Genel Başkanlık
Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 07:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlıktan ayrılacağını söyleyip, “Hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım” dedi.

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TV5’te canlı yayına katılan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

YALNIZCA 4 YERE GİDEBİLDİM

“Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim. Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim. Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz. Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım.”    

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#Saadet Partisi#Temel Karamollaoğlu#Genel Başkanlık

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