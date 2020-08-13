Karamollaoğlu: Bir yıldan önce seçim olmaz

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün çok ciddi sorun olduğunu, hastalığın uzun bir dönem daha süreceğe benzediğini vurgulayıp “Bunun için de uzun dönem sürecek olan adımlara ihtiyaç var” dedi. Hükümetin dış politikasını da eleştiren Karamollaoğlu, “Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkân verir” diye konuştu.