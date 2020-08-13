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ANKARA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Karamollaoğlu: Bir yıldan önce seçim olmaz

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Karamollaoğlu: Bir yıldan önce seçim olmaz
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim tartışmaları için, “Normal şartlarda hükümet eğer işler iyi gitmiyorsa seçime gitmeyi düşünmez. Gündemi suni bir mecraya sokar, ‘vatandaşın desteğini alabilirim’ diye düşünürse gidebilir. Ama bu da normal şartlarda bir seneden önce olmaz diye düşünüyorum” dedi.

Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün çok ciddi sorun olduğunu, hastalığın uzun bir dönem daha süreceğe benzediğini vurgulayıp “Bunun için de uzun dönem sürecek olan adımlara ihtiyaç var” dedi. Hükümetin dış politikasını da eleştiren Karamollaoğlu, “Suni gündemlerle uğraşmak çok kısa bir zaman sizin nefes almanıza imkân verir” diye konuştu.

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