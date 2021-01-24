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Gündem
Haber Giriş: 24.01.2021 - 13:58 | Son Güncelleme:

Karamollaoğlu: AK Parti'yle ittifak yapılabilir

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri sonrası gündeme gelen 'ittifak iddialarıyla' ilgili konuştu. "AK Parti'yle ittifak yapılabilir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin ardından Habertürk'te yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saadet Partisi lideri, Erdoğan'ın ziyaretlerini olumlu bulduğunu belirtti. Kendisine görüşme teklif edilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.

Partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na kapıları kapatmadı. "Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirirse AK Parti'yle ittifak yapılabilir" dedi.

Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara da değindi. Yargının kapatma kararı alması halinde saygı duyacaklarını belirten Karamollaoğlu, "İşin içinde terör varsa kapatma kararı doğru olur" ifadesini kullandı.

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