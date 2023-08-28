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Karaman'daki cinayetin faili Mustafa Koçak'ın 16 yıllık kaçışı son buldu

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#Mersin#Polis#Cinayet
Karamandaki cinayetin faili Mustafa Koçakın 16 yıllık kaçışı son buldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 11:42

Karaman'da 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan kavgada M.K.'yi tabancayla vurarak öldüren Mustafa Koçak (50), Mersin'de yakalandı.

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Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaman'da 16 yıl önce para meselesi yüzünden çıkan tartışmada M.K.'yi öldüren Mustafa Koçak'ın sahte kimlikle Erdemli ilçesinde yaşadığını belirledi. Ekipler, şüpheliyi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yakalanmamak için tarım işçisi olarak çalışan Koçak'ın aynı zamanda diyaliz hastası olduğu, başkasına ait kimlikle tedavi gördüğü belirlendi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Koçak, tutuklandı.

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#Mersin#Polis#Cinayet

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