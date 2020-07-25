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Haber Giriş: 25.07.2020 - 00:03,Son Güncelleme:

Karaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı

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Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Süleyman Çalışkan yönetimindeki 33 ADZ 925 plakalı otomobil, Karaman - Mersin kara yolunun 2'nci kilometresinde refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra devrildi.

Kazada otomobil sürücü ile araçtaki Serhat İnce yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir saat kapanan kara yolu, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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