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HaberlerGündem HaberleriKaraman'da hemşire Seycan Alan'ın kahreden ölümü! Otomobiliyle 15 metreden uçtu...
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Gündem
Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)-
Haber Giriş: 10.04.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Karaman'da hemşire Seycan Alan'ın kahreden ölümü! Otomobiliyle 15 metreden uçtu...

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Karaman'ın Ermenek ilçesinde aracı kontrolden çıkan ve 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarparak, ters dönen otomobilin sürücüsü hemşire Seycan Alan (26) hayatını kaybetti. Seycan Alan'ın Uzman Çavuş Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladıkları öğrenildi.

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  • Trafik kazası geçiren Seycan hemşire hayatını kaybetti
  • Trafik kazası geçiren Seycan hemşire hayatını kaybetti
  • Trafik kazası geçiren Seycan hemşire hayatını kaybetti
  • Trafik kazası geçiren Seycan hemşire hayatını kaybetti
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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde yapım çalışması devam eden ve iddiaya göre, kapalı olması için yeterli önlemin alınmadığı yolda meydana geldi. Ermenek Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Seycan Alan, mesai bitimi 41 GP 401 plakalı otomobiliyle evine gitmek için yola çıktı. Mıcırlı yolda Alan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtuktan sonra evin duvarına çarpıp, ters döndü. 

Karamanda hemşire Seycan Alanın kahreden ölümü Otomobiliyle 15 metreden uçtu...

Alan, aracın altında kalırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Alan, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Alan, sağlık görevlilerince ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Buradaki müdahale sonrası Konya'daki hastaneye sevk edilen Alan, yolda hayatını kaybetti. 

Alan'ın cansız bedeni, yeniden görev yaptığı hastaneye getirilip, morga konuldu. Hemşire Seycan'ın cenazesi, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Kocaeli'ye gönderildi. 

Karamanda hemşire Seycan Alanın kahreden ölümü Otomobiliyle 15 metreden uçtu...



BAYRAM SONRASI DÜĞÜN YAPACAKMIŞ

Seycan Alan'ın 1,5 ay önce nikah sonrası eş durumundan Ermenek'e atandığı, uzman çavuş olan Mahmut Alan ile Ramazan Bayramı'ndan sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi. 

Karamanda hemşire Seycan Alanın kahreden ölümü Otomobiliyle 15 metreden uçtu...

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