Karaman'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili kazandı

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Seçmen sayısının 188 bin 52 olduğu Karaman'da, 168 bin 690 kişi oy kullandı. Oyların 163 bin 674’ü geçerli sayıldı. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde; AK Parti 66 bin 874, CHP 31 bin 349 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Selman Oğuzhan Eser, Osman Sağlam, CHP'den de İsmail Atakan Ünver milletvekili seçildi. Kentte Cumhur İttifakı 96 bin 821, Millet İttifakı 49 bin 527 oy aldı.

AK PARTİ SELMAN OĞUZHAN ESER

1983 yılında Kazımbekir ilçesinde doğdu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi, serbest avukatlık yaptı. 27'nci dönem Karaman milletvekilliği de yapan Eser, evli ve 2 çocuk babası.

AK Parti OSMAN SAĞLAM

1964 yılında Karaman'da doğdu. 1984 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. 1988 yılından itibaren çeşitli kamu kurumlarında çalışan Sağlam, Başbakanlık Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği yaptı. 2018'de de Cumhurbaşkanlığı'nda Kabine Kurulu Sekreterliği yapan Sağlam, evli ve 4 çocuk babası.

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CHP İSMAİL ATAKAN ÜNVER

1974 yılında Karaman’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Veteriner Sağlık Önlisans Programı'ndan mezun olduktan sonra lisans öğrenimini, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptı. Karaman Tarım İl Müdürlüğü'nde 13 yıl sürdürdüğü memuriyet hayatından 2004 yılında istifa ederek ayrıldı. Daha sonra avukatlık stajını tamamlayarak avukatlık mesleğine başladı. Karaman Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. 27'nci dönem Karaman milletvekilliği de yapan Ünver, evli ve 1 çocuk babası.