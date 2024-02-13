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Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Dr. Yılmaz Karakoyunlu#Barbaros Hayrettin Paşa Camisi#Altan Karakoyunlu
Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Dr. Yılmaz Karakoyunlu, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

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2001-2002 yılları arasında devlet bakanlığı yapan ekonomist ve yazar Dr. Yılmaz Karakoyunlu, önceki gün İstanbul’daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün ikindide Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül ve Karakoyunlu’nun yakınları katıldı. Taziyeleri eşi Altan Karakoyunlu ve çocukları Zeynep ve Ömer Karakoyunlu kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Karakoyunlu’nun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. 

Cenazeye katılan bestekar Osman Babuşçu, “Bir kitabın hangi rafında hangi sırada olduğunu bilirdi. Ve kendisini tanıdıkça bu insan olamaz, bunun beyninde çip vardır diye düşündüren büyük bir şahsiyet gitti. Büyük devlet adamıydı. Fakat çok büyük bir şairdi, yazardı. Kendisi iktisat doktoru olmasına rağmen edebiyat profesörü gibiydi. Büyük dürüst, idealist bir insandı. Koskocaman bir kütüphane gitti. Onun acısını yaşıyoruz” dedi.  

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Karakoyunlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Dr. Yılmaz Karakoyunlu#Barbaros Hayrettin Paşa Camisi#Altan Karakoyunlu

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