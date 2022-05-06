Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karakoldaki dayak kararı

#İzmir#Polise Mukavemet#Gözaltı
Karakoldaki dayak kararı

İzmir Karabağlar’da 17 Temmuz 2011’de müzikholleri denetleyen polis ekipleri, kimliksiz ve izinsiz çalışan Fevziye Cengiz’i (48) polise mukavemet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Emniyete götürülen Cengiz’in polisler Tekin Doğan, Beyit Sezgen ve Hakan Yörük tarafından darp edildiği görüntüler basına yansıdı. Cengiz, polislerden, polisler de Cengiz’den şikâyetçi oldu. 2015’in mayıs ayında İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Fevziye Cengiz’i, ‘polise hakaret’ suçundan 442 gün hapis cezası karşılığı 8 bin 840 TL para cezasına çarptırdı. Polislerden Sezgen ve Yörük’e ‘darp’ suçundan 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Avukatların itirazıyla dosya, Yargıtay’a gönderildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, 7 yıl sonra 19 Nisan’da kararını verdi. Yargıtay, Hakan Yürük ile Beyit Sezgen’e ‘darp’ suçlamasıyla verilen 1 yıl 3’er aylık hapis cezası kararını ise ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Polise Mukavemet#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave

BAKMADAN GEÇME!

Tam da Artık daha fazlası olamaz derken... ABDyi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

Tam da "Artık daha fazlası olamaz derken..." ABD'yi sarsan tecavüz davasında iki bomba gelişme

#Brian Jeffrey Raymond
Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor

Yanlış durakta indi, hayatı değişti... Agorafobiyi yaşayanlar anlatıyor!

#Sağlık
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave