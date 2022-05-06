Karakoldaki dayak kararı

Haberin Devamı

Emniyete götürülen Cengiz’in polisler Tekin Doğan, Beyit Sezgen ve Hakan Yörük tarafından darp edildiği görüntüler basına yansıdı. Cengiz, polislerden, polisler de Cengiz’den şikâyetçi oldu. 2015’in mayıs ayında İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Fevziye Cengiz’i, ‘polise hakaret’ suçundan 442 gün hapis cezası karşılığı 8 bin 840 TL para cezasına çarptırdı. Polislerden Sezgen ve Yörük’e ‘darp’ suçundan 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Avukatların itirazıyla dosya, Yargıtay’a gönderildi.



Dosyayı inceleyen Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi, 7 yıl sonra 19 Nisan’da kararını verdi. Yargıtay, Hakan Yürük ile Beyit Sezgen’e ‘darp’ suçlamasıyla verilen 1 yıl 3’er aylık hapis cezası kararını ise ‘haksız tahrik indirimi’ uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu.