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Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#Ekrem İmamoğlu
Karaismailoğlu’ndan İmamoğluna 250 bin liralık tazminat davası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kadıköy atık suyu temel atma töreninde yaptığı açıklamaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

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Bakan Adil Karaismaioğlu’nun avukatı Ömer Faruk Güzel tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Israrla ve alenen müvekkil aleyhine ifade edilen ‘zavallı’ ifadesi ile ‘yapılmamış işin parasını ödedi’ şeklindeki iftiraların hukuk nezdinde hiçbir dayanağı olmadığı gibimüvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır” denildi.

 

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Adil Karaismailoğlu#Ekrem İmamoğlu

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