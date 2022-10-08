Karaismailoğlu’ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası

Haberin Devamı

Bakan Adil Karaismaioğlu’nun avukatı Ömer Faruk Güzel tarafından nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Müvekkilim hiçbir iş ve işleminde hele hele konu millet adına yapılan harcamalar olduğunda, hiçbir şart ve koşulda haksız kazanç temin etmediği gibi, hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere de haksız kazanç temin etmemiştir. Israrla ve alenen müvekkil aleyhine ifade edilen ‘zavallı’ ifadesi ile ‘yapılmamış işin parasını ödedi’ şeklindeki iftiraların hukuk nezdinde hiçbir dayanağı olmadığı gibimüvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır” denildi.