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Gündem
Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı

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Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı
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İZMİR'in Kınık ilçesinde Karaderi Çayı'nın üzerindeki köprü sular altında kalınca Kocaömer ve Değirmencieli mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

Karadere Çayı taştı, köprü su altında kaldı
Kınık ilçesinde sabah saatlerinden başlayan sağanak nedeniyle Karadere Çayı, taştı. Çayın üzerindeki köprü sular altında kaldı. Kocaömer ve Değirmenceli mahallelerini birbirine bağlayan yol da trafiğe kapandı. Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, gidiş-geliş istikametlerine dubalar koyup, güvenlik şeridi çekti. Ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için suyun çekilmesi bekleniyor. 

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.

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