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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 08.05.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Karadağ dönüşü, Bingöl'de karantinaya alınan 148 kişi evlerine gönderildi

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Karadağ dönüşü, Bingöl'de karantinaya alınan 148 kişi evlerine gönderildi
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KARADAĞ'dan getirilerek, Bingöl'de yurda yerleştirilen 148 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Karadağ’dan tahliye edilerek getirilen 148 vatandaş, 14 günlük karantina için Simani Mahallesi’nde bulunan Pir Ali Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

İstanbul’daki evine gitmek için yola çıkan Rıfat Aksu, "Bingöl’den ayrılıyoruz. Valimiz Kadir Ekinci ve yurt müdürümüz başta olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu, çok teşekkür ediyorum" dedi.

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