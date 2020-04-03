Karacasu drone ile dezenfekte ediliyor

Koronavirüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi, ilçe genelinde tedbirlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yetkililer, insansız hava aracı drone ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Kentin tüm cadde ve sokaklarının dezenfekte edileceği kaydedildi.

Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturuyla gündemimizde olan koronavirüsle mücadelede, her türlü önlemlerimizi arttırarak almaya devam ediyoruz. En son teknolojiden de yararlanmaya çalışıyoruz. Türkiye'de ilk kez ilçemizde, drone ile ateş ölçümlerini gerçekleştirmeye başladıktan sonra şimdi de gördüğünüz gibi drone ile ilaçlama yaparak koronavirüsle mücadeleyi ilçemizde en had safhaya getirmiş durumdayız" dedi.