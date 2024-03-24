Karabük’te neler oluyor: Üniversitede ‘itiraf’ depremi

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Karabük Üniversitesi’nden öğrencilere ait olduğu iddia edilen Instagram’daki ‘itiraf’ sayfasından yapılan ve Türk öğrencilerin, üniversitenin Afrikalı öğrencileriyle cinsel birliktelik yaşayıp daha sonra zührevi hastalıklara yakalandıklarını öne süren çok sayıda paylaşım sosyal medyada gündem oldu. ‘Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası’ (kbuitiraf.et) isimli hesapta, öğrencilerin kimi HPV kimi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini anlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ‘itiraf’ mesajlarında Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören Afrikalı öğrencilerin bu hastalıklarla ilgili belirti göstermediği ama taşıyıcı olabildikleri öne sürüldü.

‘VAKALARDA ARTIŞ YOK’

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan ve Karabük Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarından ‘kamuoyuna duyurudur’ notuyla paylaşılan açıklamada ise, kentte HIV ile HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddiaları yalanlandı. İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, “İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Ayrıca sağlık sistemimiz kayıtsız girişle işlem yapılmasına izin vermemektedir” denildi.

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PROFİLLER SAHTE Mİ

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin mesajlarını ‘itiraf’ başlığıyla paylaşan çok sayıda sayfa var. Son iddiaların takipçi sayısı kısa sürede 14 bine ulaşan ‘kbuitiraf.et’ isimli sayfadan yayıldığı öne sürüldü. 22 bin 500 kişinin takip ettiği ‘kbuitiraf’ uzantılı ‘Karabük Üniversitesi İtiraf Sayfası’nın 28 yaşındaki admini ise paylaşımların kendisine ait hesaptan değil, daha az takipçili başka bir itiraf sayfasından yayıldığını belirterek şunları söyledi: “Hastalıkla ilgili bu iddialar önce başka bir sayfada yayıldı. Sonra ben de isimsiz bir şekilde itirafları sayfamda yayınladım. Ancak bu iddiaları yayınlamamı isteyen sosyal medya profillerinin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Bu söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum.”

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12 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR

2023 Faaliyet Raporu’na göre Karabük Üniversitesi’ndeki toplam öğrenci sayısı 45 bin 890. 2022-2023 akademik takvimine ait ‘YÖK İstatistik’ verilerine göre üniversitede toplam 11 bin 908 yabancı uyruklu öğrenci yüksek öğrenim görüyor. Bunların 8 bin 673’ü erkek, 3 bin 235’i ise kadın. En yüksek nüfusa sahip olanlar 1498 öğrenciyle Suriyeliler. Daha sonra sırasıyla1386 ile Çad Cumhuriyeti vatandaşları ve 844 ile Iraklı öğrenciler geliyor. Eski rektör Prof. Dr. Refik Polat daha önce “Üniversitemizde bin 300’den fazla Çadlı, 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük’ü Afrika’ya, Afrika’yı Karabük’e taşıyacaklar” demişti. Polat geçen yıl görevi Prof. Dr. Fatih Kırışık’a devretmişti.