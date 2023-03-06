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Karabük'te korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Yangın#Recep Gençer
Karabükte korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 02:43

Karabük'te çıkan yangın sonrası iki katlı ev alevlere teslim oldu. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

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Yangın, Karabük merkezi Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta bulunan Recep Gençer'e ait iki katlı evde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Karabükte korkutan yangın

Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle halkının rahat nefes aldığı olayda yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Karabükte korkutan yangın

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#Karabük#Yangın#Recep Gençer

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