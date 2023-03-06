Karabük'te korkutan yangın

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Yangın, Karabük merkezi Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta bulunan Recep Gençer'e ait iki katlı evde meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Mahalle sakinlerinin alevleri fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin geceyi aydınlattığı Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mahalle halkının rahat nefes aldığı olayda yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.