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DHA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 02:33 | Son Güncelleme:

Karabük'te korkunç kaza! 2’si çocuk 8 kişi yaralı

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Karabük'te korkunç kaza! 2’si çocuk 8 kişi yaralı

Karabük’te, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 no'lu Cadde’de meydana geldi. Umut Arslan yönetimindeki 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü, AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz yönetimindeki 78 AAK 546 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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