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Karabük'te kavgayı ayırmak için tribünden atladı, bileği kırıldı

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#Karabük#Polis#Şiddet
Karabükte kavgayı ayırmak için tribünden atladı, bileği kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 16:44

Karabük’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakalarında çıkan kavgada tribünden sahaya atlayan vatandaşın ayak bileği kırıldı.

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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Erkek-Kız Yarı Final Müsabakaları Yeni Mahalle Spor Salonunda gerçekleştirilen açılış seremonisinin ardından Karabük’te başladı.

3 gün sürecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından 15 il, 22 kulüp, 450 Sporcu, hakem ve idarecinin katılım sağladığı organizasyonun ikinci gününde oynanan Zonguldak ile Samsun temsilcilerinin müsabakasının sonunda iki takımın sporcuları arasında kavga çıktı. İhbar üzerin olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çocukların kavgasını ayırmak için tribünden sahaya atlayan bir Aykut Yemenici isimli vatandaşın ayak bileği kırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yemenici Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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#Karabük#Polis#Şiddet

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