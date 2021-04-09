MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarabük’te kar yağışı ulaşımı etkiledi
GeriGündem Karabük’te kar yağışı ulaşımı etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Karabük’te kar yağışı ulaşımı etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karabük’te kar yağışı ulaşımı etkiledi

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı, 1325 rakımlı Kemikli Geçidi'nde ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Karadeniz kentlerine ulaşımı sağlayan D-755 Karayolu Eskipazar Kemikli Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. 1325 rakımlı geçitte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar kaydı. Ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı. Kayan araçların yola girmesiyle ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi