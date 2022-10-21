Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Karabük'te işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Kaza#İşçi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 00:49

Karabük'ün Eflani ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkiinde meydana geldi. Adnan S. (54) idaresindeki 37 AAB 114 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 13 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralıların 7'si Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 6'sı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabükte işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karabük#Kaza#İşçi

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren

BAKMADAN GEÇME!

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu
Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren