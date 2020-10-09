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Gündem
Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 23:56 | Son Güncelleme:

Karabük'te feci kaza! 4 yaralı

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Karabük'te feci kaza! 4 yaralı
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Karabük’te, aydınlatma direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarında meydana geldi. Köksal Kuşçu (41) yönetimindeki 34 BZE 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Köksal, eşi Meral (39) ile çocukları Maksut (6) ve Hira Kuşçu (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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