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Karabük'te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 yaralı

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#Karabük#Kavşak#Trafik Kazası
Karabükte feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 17:28

Karabük’te kavşağa kontrolsüz girdiği öne sürülen otomobile başka otomobilin çarptığı kazada 3 yaşındaki E.M.T. hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Eflani yolu kavşağında meydana geldi. Karabük yönünden Bartın yönüne giden M.I. yönetimindeki otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen S.K. yönetimindeki otomobile çarptı. S.K.'nin aracı, savurulup tabelaya çarparak devrildi. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, S.K’nin kullandığı araçta bulunan E.M.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Karabük#Kavşak#Trafik Kazası

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