Karabük'te feci kaza: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 yaralı

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Kaza, öğle saatlerinde Eflani yolu kavşağında meydana geldi. Karabük yönünden Bartın yönüne giden M.I. yönetimindeki otomobil, kavşağa kontrolsüz girdiği iddia edilen S.K. yönetimindeki otomobile çarptı. S.K.'nin aracı, savurulup tabelaya çarparak devrildi. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan, S.K’nin kullandığı araçta bulunan E.M.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.