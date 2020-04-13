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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

Karabük’te caddelerde maskeli yoğunluk

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Karabük’te caddelerde maskeli yoğunluk
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KARABÜK’te, koronavirüs nedeniyle evde kalınması çağrılarına rağmen cadde insanlarla doldu. Maske takanlar caddelerde gezdi.

Karabük´te koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi´nin girişleri bariyerlere kapatıldı. Polis, bariyerlerin önünde bekleyerek maskesi bulunmayanların caddeye girişine izin vermedi. Ancak, maske takan vatandaşlar caddede yoğunluk oluşturdu. Haftanın ilk iş gününde banka önlerinde sırada bekleyenler yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeye dikkat edildi. Caddede gezen kişilerin ise selfie yaptığı görüldü. Lokantaların sadece paket servis yapması nedeniyle bazı kişiler aldıkları yiyecekleri kaldırımlarda yedi.

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