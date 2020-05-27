Karabük’te caddeler doldu

Kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşandı. Kısıtlamanın ardından ilk iş gününde kent merkezinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri kentin en işlek caddelerinden Kemal Güneş Caddesi’ne gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bazı vatandaşlar banka ve PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan sokağa çıkmalarına izin verilen 14 yaş ve altı çocukların da aileleriyle yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözlendi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR