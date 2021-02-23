Karabük merkezli 8 ilde operasyon! 12 kişi tutuklandı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarla kendilerini ‘Kurtbeyler’ olarak adlandıran organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Karabük merkezli 8 ilde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 32 şüpheliden 29’un yakaladı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, sallama tabir edilen 2 kılıç, 1 kurusıkı tabanca, 176 tabanca mermisi, 156 fişek, 1 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 73 çek-senet, 1 sahte KKTC sürücü belgesi ele geçirildi.



Şüphelilerden 9’u alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin il dışında ifadesi alınırken, aralarında bir komiser yardımcısının da bulunduğu 19 kişi dün adliyeye sevk edildi. 12 kişi tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.